Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες στην περιοχή Κιουτσούκ Καϊμακλί στη κατεχόμενη Λευκωσία, με στόχο την έκθεση αυτοκινήτων Uluhan Oto Galeri. Για την υπόθεση συνελήφθη 16χρονος ύποπτος, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Λόγω του ότι είναι ανήλικος, η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρία, χωρίς παρουσία κοινού ή ΜΜΕ.



Τα αλλεπάλληλα περιστατικά ένοπλων επιθέσεων και «συμβολαίων θανάτου» που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα κατεχόμενα, προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία. Αυτή τη φορά, η ηλικία του υπόπτου – μόλις 16 ετών – ενέτεινε τον προβληματισμό, με πολίτες και φορείς να εκφράζουν φόβους για επικίνδυνη διείσδυση ανηλίκων σε κυκλώματα βίας και παρανομίας.

Η επίθεση έγινε μέρα μεσημέρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ώρες αιχμής, όταν ο δρόμος ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστος. Ο 16χρονος φέρεται να προσέγγισε την έκθεση και να άνοιξε πυρ πολλές φορές μπροστά στην είσοδο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. Δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής αν η ζωή τους διατρέχει κίνδυνο.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ





Dün öğle saatlerinde Uluhan Oto Galeri'ye gerçekleşen saldırı anı kameralarda! İşte o anlar... pic.twitter.com/xH6WzTL7ee — Haber Kıbrıs (@HABERKIBRIS) January 7, 2026

Ταχεία σύλληψη με οπλισμό

Η «Αστυνομία», μετά από εντατική έρευνα, εντόπισε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ μέσα σε ζαχαροπλαστείο με την επωνυμία Ekor, όπου δειπνούσε. Κατά τη σύλληψη και τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκαν πάνω του δύο πιστόλια, τα οποία έφερε στη ζώνη του. Τα όπλα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και στάλθηκαν για βαλλιστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με την επίθεση.