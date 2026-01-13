Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, παραδόθηκαν τη Δευτέρα οι εκθέσεις δραστηριοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το 2024 από το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου, Γιώργου Μιχαηλίδη, οι εκθέσεις δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποστολή και τους στόχους που υπηρετούν οι δύο Υπηρεσίες, τις αρμοδιότητές τους, την οργανωτική τους δομή, τη λειτουργία και τα πεπραγμένα τους, στατιστικές αναλύσεις, καθώς και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Όπως αναφέρει στον χαιρετισμό του στην έκθεση του ΓΕΡΗΕΤ ο κ. Μιχαηλίδης, αυτή αποτυπώνει το έργο του Γραφείου που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού όσο και στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Κεντρικός στόχος των δράσεων του, σημειώνεται, είναι η διαρκής προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, με σκοπό την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την προώθηση των επενδύσεων, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Συνολικά, επισημαίνει, "η διατήρηση ενός σταθερού, ευέλικτου και κατάλληλα προσαρμοσμένου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου στους εποπτευόμενους τομείς από το Γραφείο διασφαλίζει τη συνεχή προώθηση επενδύσεων, καθώς και την απρόσκοπτη και ταχεία ανάπτυξη των υποδομών και της συνδεσιμότητας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών".

Αντίστοιχα, στην έκθεση δραστηριοτήτων της ΑΨΑ, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει στον χαιρετισμό του ότι το 2024 υπήρξε χρονιά έντονων εξελίξεων και νέων δεδομένων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. "Η δυναμική φύση της τεχνολογίας και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ψηφιακών απειλών ανέδειξαν την ανάγκη για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και συνεχή βελτίωση", αναφέρει, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι οι νέες μορφές κυβερνοαπειλών δοκίμασαν ξανά την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας, παράλληλα μας έδωσαν τη δυνατότητα να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να ενισχύσουμε την ψηφιακή μας άμυνα.

Προσθέτει, δε, ότι οι απειλές σε θέματα κυβερνοασφάλειας δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένους στόχους, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία. "Αυτό καθιστά σαφές ότι η ψηφιακή ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά συλλογική ευθύνη", αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ