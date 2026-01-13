Στον εκχιονισμό δρόμων με πυροσβεστικά οχήματα και γεωργικούς ελκυστήρες, τα οποία μετατρέπει τη χειμερινή περίοδο σε εκχιονιστικά διευκολύνοντας τους πολίτες κατά την διακίνησή τους σε ορεινές περιοχές, συμμετέχει ενεργά το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση της διακίνησης του κοινού στις ορεινές περιοχές και παρακαλεί τους επισκέπτες να διατηρούν τις περιοχές αυτές καθαρές και να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι δείγμα του κοινωνικού έργου και της προσφοράς του Τμήματος είναι και η διάνοιξη των δρόμων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους από τα χιόνια, με πυροσβεστικά οχήματα τα οποία μετατρέπονται σε εκχιονιστικά και στις περιοχές γύρω από την Ιερά Μονή Κύκκου και του Σταυρού της Ψώκας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιων Έργων.

Επίσης, αναφέρει ότι γεωργικοί ελκυστήρες οι οποίοι αποκτήθηκαν από το Τμήμα Δασών, αξιοποιώντας πόρους από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν εφοδιαστεί επίσης με τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εκχιονιστικά.

Με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή τις εξορμήσεις του κοινού στις ορεινές χιονισμένες περιοχές, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι η εναπόθεση ή συσσώρευση σκυβάλων σε κρατικό δάσος συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με πρόστιμο μέχρι € 5.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Επίσης, αναφέρει ότι οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ίδιες ποινές.

Τέλος, το Τμήμα Δασών προτρέπεται το κοινό που διακινείται στις περιοχές αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να χρησιμοποιεί κατάλληλα οχήματα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ