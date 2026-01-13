Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία έθεσε την Τρίτη σε λειτουργία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ενισχύοντας την ενημέρωση πολιτών και νομικών επαγγελματιών και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη νομολογία του: έναν ανανεωμένο ιστότοπο, τη νέα μηχανή αναζήτησης InfoCuria και την οπτικοακουστική πλατφόρμα CVRIA Web TV.

Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η προσέγγιση της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης προς το ευρύ κοινό, η ενίσχυση της διαφάνειας και η απλούστευση της πρόσβασης στο έργο του ΔΕΕ.

Ο επανασχεδιασμένος ιστότοπος CVRIA αποτελεί τον πυρήνα της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική πληροφοριών επικεντρωμένη στον χρήστη, σε σχεδιασμό φιλικό προς την πλοήγηση και με υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας, καθώς και σε πλήρη αναδιατύπωση του περιεχομένου σε πιο απλή και κατανοητή γλώσσα. Παράλληλα, συγκεντρώνει όλο το υλικό του προηγούμενου ιστοτόπου και λειτουργεί ως πύλη προς τη μηχανή InfoCuria και το CVRIA Web TV.

Η νέα μηχανή αναζήτησης InfoCuria προσφέρει ενιαία πρόσβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις, αποφάσεις, προτάσεις και στο περιεχόμενο του ιστοτόπου. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της επιτρέπει αναζήτηση πλήρους κειμένου και μεταδεδομένων με λειτουργίες όπως προσεγγιστική και συνδυαστική αναζήτηση, προτάσεις όρων και αυτόματη συμπλήρωση, καρτέλες φιλτραρίσματος, ταξινόμηση κατά συνάφεια και επισήμανση κειμένου. Σε δεύτερο στάδιο, που θα τεθεί προσεχώς σε λειτουργία, θα προστεθεί προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης για επαγγελματίες, με φίλτρα όπως η προέλευση της προδικαστικής παραπομπής, το είδος και η έκβαση της διαδικασίας, ο δικαστικός σχηματισμός, ο γενικός εισαγγελέας και ο εισηγητής δικαστής.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται το CVRIA Web TV, η νέα οπτικοακουστική πλατφόρμα του ΔΕΕ, η οποία θα μεταδίδει ζωντανά δημόσιες συνεδριάσεις για την απαγγελία αποφάσεων και την εκφώνηση προτάσεων γενικών εισαγγελέων, καθώς και επεξηγηματικά και μαγνητοσκοπημένα βίντεο με παρουσιάσεις από μέλη του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Στο πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνονται επίσης τρεις ειδικές σειρές: η εκπαιδευτική «Cour des citoyens», που αναδεικνύει πώς η νομολογία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, η «Open Court» με συνεντεύξεις μελών του θεσμικού οργάνου και η «Bright», που παρουσιάζει με απλή γλώσσα τον ρόλο του ΔΕΕ σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Οι εκπομπές θα παράγονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης, θα υποτιτλίζονται στις υπόλοιπες και θα διατίθενται και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Πηγή: ΚΥΠΕ