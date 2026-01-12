Αυξημένες ήταν το 2025 οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία στην Αστυνομία, σύμφωνα με την Εύη Νικολάου, Υπεύθυνη της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και του Κλάδου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων της Αστυνομίας. Η κ. Νικολάου είπε, ακόμα, ότι από τον Ιούλιο του 2025 που λειτούργησε το κουμπί πανικού, έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή εφαρμογή 244 χρήστες, έπειτα από καταγγελίες που υπέβαλαν στην Αστυνομία, ενώ 14 πρόσωπα το έχουν χρησιμοποιήσει για να καλέσουν την Αστυνομία.

Η κ. Νικολάου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι από το 2021, όταν καταρτίστηκαν επαρχιακά κλιμάκια για χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, αυξήθηκε ο αριθμός των καταγγελιών, γεγονός που καταδεικνύει, όπως είπε, ότι οι καταγγέλλοντες εμπιστεύονται τις διαδικασίες και νιώθουν ότι μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των καταγγελιών το 2025, η κ. Νικολάου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι από το 2021 κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 3000 περιστατικά κάθε χρόνο, όμως το 2025 παρουσιάστηκαν αυξημένα, αν και δεν έφτασαν τις 4000. Η ίδια υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία της Αστυνομίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τον ΣΠΑΒΟ, που έχει την ευθύνη για καταφύγια θυμάτων, αλλά και με το Σπίτι της Γυναίκας στη Λευκωσία, για την ολόπλευρη στήριξη των θυμάτων.

Εξάλλου, από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία το κουμπί πανικού, η κ. Νικολάου ανέφερε ότι πατήθηκε από συνολικά 14 άτομα από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, ώστε να υπάρξει παρέμβαση της Αστυνομίας.

Η ίδια εξήγησε ότι στην εφαρμογή έχουν εγγραφεί κυρίως άτομα που έχουν ήδη προβεί σε καταγγελίες, επεσήμανε, όμως, ότι δεν είναι πάντα θετική η ανταπόκριση των καταγγελλόντων για να εγκαταστήσουν την εν λόγω εφαρμογή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, είπε ότι γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού, ώστε να γνωρίζουν όσοι έχουν εύλογη ανησυχία ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν τέτοιο κίνδυνο, πως έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν, αφού υποβάλουν σχετικό έντυπο στην αστυνομία, ώστε να γίνει και αξιολόγηση της αίτησής τους, για να διαπιστωθεί αν χρειάζεται να γίνουν και άλλες διαδικασίες μέσω άλλων υπηρεσιών για τη στήριξη κάθε περίπτωσης.

«Η ανάγκη για το κουμπί πανικού προέκυψε από το γεγονός ότι, παρόλο που έγιναν πάρα πολλά θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο όσο και στην τελειοποίηση έργων για την ενδυνάμωση και στήριξη και προστασία των θυμάτων και από την Αστυνομία και από τις υπόλοιπες συναρμόδιες υπηρεσίες, γνωρίζουμε ότι αυτής της φύσης τα εγκλήματα παραμένουν πολλές φορές πίσω από κλειστές πόρτες και πολλά άτομα τα οποία βιώνουν αυτής της μορφής βίας ίσως ακόμα εξακολουθούν να δυσκολεύονται στο να την αποκαλύψουν, για διάφορους λόγους», σημείωσε η κ. Νικολάου.

Πρόσθεσε ότι η εφαρμογή «ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όταν είναι σε θέση άμεσου κινδύνου και δεν έχουν άλλον τρόπο να ζητήσουν βοήθεια από την Αστυνομία, είτε επειδή δίπλα τους είναι ο δράστης είτε επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να δεχτούν σοβαρής μορφής βία, να πατήσουν το κουμπί και να ζητήσουν την άμεση βοήθεια για ανταπόκριση της Αστυνομίας με διακριτικό τρόπο».

Να χτυπούμε τη ρίζα του προβλήματος, να εστιάσουμε στον θύτη λέει η Επ. Ισότητας

Την ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα και σε δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την αλλαγή αντιλήψεων που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση έμφυλης βίας υπογράμμισε μιλώντας στο ΚΥΠΕ η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόση Χριστοδούλου.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι χρειάζεται να δοθεί προσοχή και στην πρόληψη της έμφυλης βίας, αλλά και στην αποτροπή των θυτών, πέρα από την στήριξη και προστασία των θυμάτων. Επεσήμανε ότι η εκδήλωση της έμφυλης βίας είναι θέμα διαχρονικών σχέσεων εξουσίας που εκφράζονται από το ένα φύλο προς το άλλο, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό και το φαινόμενο έχει παγκόσμιες διαστάσεις, με τους αριθμούς να δείχνουν ότι μία στις τρεις γυναίκες θα υποστεί κάποια μορφή βίας στη ζωή της.

«Πρέπει να χτυπούμε τη ρίζα του προβλήματος», υπογράμμισε η κ. Χριστοδούλου, εξηγώντας ότι πίσω από την εκδήλωση έμφυλης βίας βρίσκονται συνειδητές και ασυνείδητες αντιλήψεις και στερεότυπα που ωθούν σε τέτοιες ενέργειες. Ανέφερε, επίσης, ότι χρειάζεται να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού η ευθύνη του θύτη.

Μιλώντας για τον ρόλο του Γραφείου της, είπε ότι εστιάζει ιδιαίτερα τις προσπάθειές του για να αναδεικνύει τις προεκτάσεις που έχει το θέμα της ισότητας των φύλων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά και για να ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα. Σημείωσε, εξάλλου, ότι η νομοθεσία που εκπορεύεται από τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δεν περιορίζεται μόνο στις ποινικές ρήτρες για την καταπολέμηση του φαινομένου.

