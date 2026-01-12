Απόψε, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Αύριο, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και αργότερα στα βόρεια, στο εσωτερικό και στα ορεινά.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 14 εκατοστά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, πολύ ισχυροί 6 και παροδικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης και αργότερα τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και αργότερα στα βόρεια, στο εσωτερικό και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη στα νότια και ανατολικά και μέχρι πολύ κυματώδης στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, αρχικά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ για να καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά άνοδος για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.