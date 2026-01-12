Στην ανάκληση συγκεκριμένων παιδικών τροφών λόγω πιθανής παρουσίας cereulide, προχώρησαν η Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 8.1.2026, με την οποία πληροφόρησε το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύμφωνα με την ενημέρωση που λήφθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ότι τα πιο κάτω αναφερόμενα προϊόντα που έχουν τύχει διανομής στην Κύπρο ανακλήθηκαν εθελοντικά για προληπτικούς λόγους από την παρασκευάστρια εταιρεία Nestle λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus cereus, σε ένα από τα συστατικά των προϊόντων, με νέα ανακοίνωση τους πληροφορούν σήμερα το καταναλωτικό κοινό ότι μετά από την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην κυπριακή αγορά επικαιροποιείται ο σχετικός κατάλογος προϊόντων και σ’ αυτόν περιλαμβάνεται και το πιο κάτω αναφερόμενο προϊόν:

Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των προϊόντων και οι συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί στην κυπριακή αγορά και τυγχάνουν απόσυρσης και ανάκλησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τις εν λόγω παρτίδες των εν λόγω προϊόντων να μην τα χρησιμοποιήσουν για τη διατροφή των βρεφών τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Σημειώνεται πως οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού και σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά επιπρόσθετα προϊόντα από άλλες εταιρείες, πέραν των επίσημων αντιπροσώπων (παράλληλο εμπόριο), θα εκδοθεί συμπληρωματική / νεότερη ανακοίνωση.

Περαιτέρω και έχοντας υπόψη ότι τέτοια προϊόντα πιθανό να αγοράζονται και μέσω του διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο ή από ιστοσελίδες που εδρεύουν στο εξωτερικό, παρακαλούνται οι αγοραστές να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει κατά πόσο εμπίπτουν σε αυτά που ανακαλούνται. Ο πλέον επικαιροποιημένος κατάλογος προϊόντων βρίσκεται εδώ, όπου οι αγοραστές θα πρέπει να επιλέξουν τη χώρα, στην οποία βρίσκεται ο πωλητής, από τον οποίο τα έχουν αγοράσει και στη συνέχεια θα μπορούν να εντοπίσουν τα υπό ανάκληση προϊόντα στην συγκεκριμένη χώρα.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες των τροφίμων που έχουν διανεμηθεί από τους επίσημους αντιπροσώπους στην Κύπρο, για εύκολη αναγνώριση: