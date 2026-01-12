Συνεχίστηκε και το έτος 2025 η αύξηση του αριθμού των ηλεκτροκίνητων και των υβριδικών οχημάτων, με το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων σαλούν να ανέρχεται από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025 και των υβριδικών από 37,1% σε 44,3%, αντίστοιχα.

Αντίθετα, μειώθηκε το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο 42,0% το 2025 από 48,6% το 2024 και των πετρελαιοκίνητων σε 8,9%, από 10,3% το 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, που εξέδωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε το 2025 κατά 5,8% και έφτασε τις 52.508, σε σύγκριση με 49.616 κατά το 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,2% και έφτασαν τις 40.778, σε σύγκριση με 38.410 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 14.633 ή 35,9% ήταν καινούρια και 26.145 ή 64,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,4% στα 5.169.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 στο 42,0% (από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,3% το 2024 σε 8,9% το 2025).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 37,1% σε 44,3%).

Επιπλέον, οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 181 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, από 133 την ίδια περίοδο του 2024, ενώ οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 6.208, σε σύγκριση με 5.811 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,8%.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 23,8% στα 291, τα ελαφρά φορτηγά κατά 6,9% στα 4.959, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 3,3% στους 251 και τα βαριά φορτηγά κατά 1,7% στα 707.

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 213 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 690 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 14,5% στις 4.467 την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 3.903 την ίδια περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κύριοι κατασκευαστές των μηχανοκίνητων οχημάτων που εγγράφηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2025 ήταν η Ιαπωνία (44,1%), η Γερμανία (13,0%), η Γαλλία (7,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,0%) και η Νότια Κορέα (3,9%).

Το πιο δημοφιλές χρώμα των οχημάτων που εγγράφηκαν το 2025 ήταν το λευκό με ποσοστό 34,4% και ακολούθησαν το γκρίζο (19,5%), το μαύρο (15,6%), το μπλε (8,8%) και το ασημί (8,7%).

Ετήσια αύξηση 27,1% τον Δεκέμβριο

Κατά τον Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.604, σημειώνοντας αύξηση 27,1% σε σχέση με 2.836 τον Δεκέμβριο 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 36,6% στις 2.801 από 2.050 τον Δεκέμβριο 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ