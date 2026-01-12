Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Πολιτικής Προστασίας Νόμος του 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου θα συντονίζονται όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες και εμπλεκόμενοι φορείς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην προετοιμασία, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για το εν λόγω νομοσχέδιο υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», μέχρι και την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ