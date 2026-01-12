Με ανάρτηση της η Αστυνομία Κύπρου προειδοποιεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε συγκεκριμένους δρόμους, λόγω χιονόπτωσης. Την ίδια ώρα, προειδοποιεί τους οδηγούς να διακινούνται μόνο με οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή /και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Η ορατότητα περιοχή παραμένει περιορισμένη εξαιτίας πυκνής ομίχλης, όπως αναφέρει επίσης στην ανάρτηση.



«Λόγω χιονόπτωσης οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή /και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Στην περιοχή του Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη και η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα».



