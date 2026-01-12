Χιονόπτωση καταγράφεται αυτή την ώρα στο Τρόοδος, με το τοπίο να ντύνεται στα λευκά, όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το kitasweather.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας, απόψε η θερμοκρασία στα ψηλότερα ορεινά θα πέσει στους 0 βαθμούς, με τοπικό σχηματισμό παγετού.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα σταδιακά να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4, τοπικά ισχυροί 5 Μποφόρ και παροδικά, κυρίως στα νοτιοδυτικά παράλια, μέχρι πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά, καθώς και τοπικά στα βόρεια, κυματώδης.

Απόψε ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, πολύ ισχυροί 6 και παροδικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης και αργότερα τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και αργότερα στα βόρεια, στο εσωτερικό και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη στα νότια και ανατολικά και μέχρι πολύ κυματώδης στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά άνοδος για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.