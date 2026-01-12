Τη στρατηγική του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη νέα χρονιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας και τη σημαντική συμβολή της Πάφου στην πορεία του τουρισμού ανέλυσε ο αρμόδιος Υφυπουργός, Κώστας Κουμής, σε συνάντηση με τοπικούς φορείς της επαρχίας Πάφου το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε το 2025 ως την καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος του Υφυπουργείου είναι η διασφάλιση της συνέχισης αυτής της επιτυχίας.

Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για τη διατήρηση της θετικής πορείας αποτελεί η παροχή άριστης τουριστικής εμπειρίας σε όλους τους επισκέπτες.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι σχεδιασμοί και οι καινοτομίες για τη νέα χρονιά, ενώ κατατέθηκαν και εισηγήσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

«Αυτό που έχει σημασία είναι οι επιμέρους προορισμοί της χώρας μας να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε συνεχή επικοινωνία όχι μόνο με τις τοπικές αρχές αλλά με κάθε εμπλεκόμενο στο τουριστικό οικοσύστημα», είπε ο κ. Κουμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική συμβολή της πόλης και επαρχίας Πάφου, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις ξεπέρασαν το 30%, όπως αναμενόταν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιτυχία του κυπριακού τουρισμού.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι το νέο έτος φέρνει μαζί του νέες προκλήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στον τουρισμό αλλά έχουν και ευρύτερο χαρακτήρα, με κυριότερη την κλιματική αλλαγή, που, όπως είπε, απαιτεί συλλογική ανάλυση και αντιμετώπιση.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενα κενά ή παραλείψεις από πλευράς τοπικών αρχών, ο κ. Κουμής ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια ζητήματα, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού εξετάζει σε κάθε επίσκεψη δέκα επιμέρους σημεία, αξιολογώντας συνολικά το τι προσφέρει κάθε προορισμός.

Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε και στο θέμα της μαρίνας Πάφου, διαβεβαιώνοντας ότι ακολουθείται πιστά το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την πρώτη ημέρα προκήρυξης της νέας διαδικασίας. Όπως σημείωσε, οι υπογραφές των συμβολαίων αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2027, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει χαθεί χρόνος και ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που, όπως είπε, προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Ως «πάρα πολύ καλή χρονιά» χαρακτήρισε το 2025 ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα της τρέχουσας χρονιάς στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για τον μελλοντικό σχεδιασμό του τουρισμού στην περιοχή. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της συνάντησης του με τον Υφυπουργό Τουρισμού, η πορεία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σωστό προγραμματισμό, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η επιτυχία των τελευταίων ετών.

Ο κ. Φαίδωνος υπογράμμισε ότι στις τοποθετήσεις του προς τον Υφυπουργό Τουρισμού τόνισε την ανάγκη, από το 2026 και έπειτα, η έμφαση να μετατοπιστεί από τις ποσότητες στην ποιότητα.

«Η ποιότητα είναι το μυστικό της παραπέρα επιτυχίας μας και όχι τόσο οι ποσότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, παρόλο που πρέπει να διασφαλιστούν οι ελάχιστοι αριθμοί τουριστών για λόγους βιωσιμότητας των υποδομών και των καταλυμάτων, εξίσου σημαντικό είναι να προσελκυστούν ποιοτικοί επισκέπτες με μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη.

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Πάφου ζήτησε τη συμβολή και τη στενή παρακολούθηση του Υφυπουργού Τουρισμού σε τρία έργα κομβικής σημασίας, τα οποία, όπως τόνισε, θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2026 εντός της επαρχίας Πάφου. Πρόκειται συνέχισε, για τη μαρίνα της Πάφου, τον δρόμο που θα συνδέει την τουριστική περιοχή με το αεροδρόμιο, καθώς και την ολοκλήρωση της επέκτασης του αεροδρομίου Πάφου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εικόνες που καταγράφηκαν το 2025 στο αεροδρόμιο, κάνοντας λόγο για «εικόνες ντροπής», με τουρίστες να αναγκάζονται να περιμένουν σε μεγάλες ουρές υπό θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπε, τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Καταλήγοντας, ο κ. Φαίδωνος επεσήμανε ότι ο Υφυπουργός Τουρισμού οφείλει να ασκήσει τις απαραίτητες πιέσεις, ώστε το 2026 να αποτελέσει χρονιά έναρξης υλοποίησης έργων και όχι ακόμη μία χρονιά ωρίμανσης και σχεδιασμού, όπως συνέβη, κατά τον ίδιο, τα τελευταία δέκα με είκοσι χρόνια.

