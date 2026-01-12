Συνολικά εννέα είδη με επικίνδυνες χημικές ουσίες, που θεωρούνται τοξικές και καρκινογόνες, κυρίως χαλάκια αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά, κατόπιν ελέγχων που πραγματοποίησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για διακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε Φθαλικούς Εστέρες και για Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στα προϊόντα που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακεςσε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ουσίες αυτές ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή, δεν αποδομούνται εύκολα, είναι πολύ τοξικές και συσσωρεύονται στο περιβάλλον.

Στον πίνακα που δημοσιεύει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τα εννέα προϊόντα κατονομάζονται ως Car mat JUMBO, Car mat AUTOMAX, Car mat GOOD YEAR, Car steering wheel LOOCAR, Car mat BOTTARI, Car mat ULTIMATE, Car mat FALCON, Car mat GEAR, Car mat universal.

Διευκρινίζεται ότι τα προϊόντα που έρχονται σε άμεση ή σύντομη και επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα και προορίζονται για το ευρύ κοινό δεν επιτρέπεται να τους περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,0001% κατά βάρος σύμφωνα με το σημείο 50 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την Κυπριακή αγορά. Παράλληλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί ΕΔΩ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις καλεί το κοινό να επικοινωνεί με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405608, 22405637 και 22405609).

Πηγή: ΚΥΠΕ