Την Τρίτη θα γίνει η κηδεία του 31χρονου Στυλιανού Γένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο στο θανατηφόρο δυστύχημα στην Πενταλιά.

Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου, στις 11:30 το πρωί. Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνουν εισφορές υπέρ της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η τέλεση της κηδείας θα γίνει με δαπάνη του Δήμου Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, «ο αγαπητός μας Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα και το ήθος του, ένας υποδειγματικός εργαζόμενος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Δυστυχώς, έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 31 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους μας».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω 8.50π.μ. ο 31χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος 31χρονος είχε μεταβεί στην εν λόγω περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση των κυνηγετικών τους σκύλων. Ο 35χρονος μαζί με τους σκύλους είχε αποβιβαστεί προηγουμένως από το όχημα.

Η σορός ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και τυγχάνει εξέτασης από μέλη της τροχαίας Πάφου.

Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο στην Πάφο με θύμα 32χρονο – Το όχημά του έπεσε σε χαράδρα