Στο θεατράκι του Μόλου της Λεμεσού συγκεντρώθηκαν οι Ιρανοί που ζουν στην πόλη για να διαμαρτυρηθούν για όσα τεκταίνονται στην πατρίδα τους. Κάνουν λόγο για δικτατορία.

Δεκάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Επίχωσης στις δύο η ώρα το μεσημέρι. Κρατώντας πανό φώναξαν συνθήματα υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και κατά της Κυβέρνησης ζητώντας ελευθερία και Δημοκρατία.

Οι διαμαρτυρόμενοι καταδίκασαν τη χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών και έκαναν λόγο για δικτατορία που τους εμποδίζει να βρίσκονται στην πατρίδα τους. Κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την αγωνία τους για μέλη της οικογένειας τους που παραμένουν στο Ιράν και ζήτησαν διεθνή παρέμβαση για ελευθερία στη χώρα τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ