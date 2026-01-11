Με πλήγματα κατά του Ισραήλ αλλά και στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής απειλεί η Τεχεράνη τον Ντόναλντ Τραμπ στην περίπτωση που αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται από ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

«Το Ιράν προειδοποιεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα οδηγήσει την Τεχεράνη στην αντεπίθεση κατά του Ισραήλ και των περιφερειακών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ ως «νόμιμων στόχων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Αρκετοί Ιρανοί που μίλησαν στο CNNi κάνουν λόγο για τεράστια πλήθη στους δρόμους, αλλά και με βίαιη καταστολή από τις Αρχές με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαδηλώσεις στα παζάρια της Τεχεράνης για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, έχουν έκτοτε εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις, θέτοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση για το ιρανικό καθεστώς εδώ και χρόνια. Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, αν όχι τώρα σε βάθος χρόνου με ό,τι αυτό θα σημαίνει για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε υψηλή επιφυλακή για την πιθανότητα μιας αμερικανικής παρέμβασης για την υποστήριξη ενός πανεθνικού αντικαθεστωτικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, αναφέρουν πηγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε: «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση την Τεχεράνη.

Εξ ου και οι προετοιμασίες για στρατιωτική επίθεση. Συγκεκριμένα η Wall Street Journal, μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς την πορεία δράσης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο προετοιμασίας για επίθεση.

Πηγή: cnn