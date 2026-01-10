Ξεπερνούν τις 700 χιλιάδες οι καταγγελίες από τις κάμερες της τροχαίας τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης, με σχεδόν μόνο ένα στα δύο εξώδικα να έχουν πληρωθεί.

Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν την χρονιά που μας πέρασε και φτάνουν τις 270 χιλιάδες, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, γεγονός που καταδεικνύει πως οι οδηγοί δεν συνετίστηκαν στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας των καμερών.

Το 2025 μέχρι και τις 31 Νοεμβρίου το σύστημα εξέδωσε 269.127 εξώδικα από τα οποία πληρώθηκαν λιγότερα από τα μισά αφού μόνο οι 105.373 τα εξόφλησαν, ενώ άλλες 163.754 παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Πονοκέφαλο για τις αρμόδιες αρχές και οι Τουρκοκύπριοι παραβάτες. «Αυτό το διάστημα η αστυνομία προωθεί την εγκατάσταση λογισμικού που θα επιτρέπει στα μέλη της να προβαίνουν σε ελέγχους για ανεπίδοτα εξώδικα από τα σημεία διέλευσης στα κατεχόμενα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι Τουρκοκύπριοι που καταγγέλλονται από το σύστημα δεν προβαίνουν στην εξόφληση του εξώδικού τους».

Όλα αυτά εν αναμονή του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να εισπραχθούν τα απλήρωτα εξώδικα.

Ο Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε πως, «αναμένω ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα εγκριθεί αυτό που η αστυνομία αιτείται, που ουσιαστικά είναι μέθοδοι και τρόποι με τους οποίους το πρόστιμο θα φτάνει στους πολίτες. Σήμερα δεν φτάνει στους πολίτες. Ένας λόγος που έχουμε τόσα πολλά ανείσπρακτα πρόστιμα δεν είναι διότι οι πολίτες δεν είναι φιλότιμοι, είναι διότι δεν φτάνουν κοντά τους στο πρόστιμο».

Ο Υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε ότι γίνονται και σκέψεις για προμήθεια και εγκατάσταση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη. «Θα το συζητήσουμε αυτό στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας προς το τέλος αυτού του μήνα μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την Αστυνομία. Θεωρώ ότι θα βρουν βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, οπότε ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε».

Το γεγονός ότι 366.000 καταγγελίες παραμένουν ορφανές, αφού είτε δεν προσήλθαν οι παραβάτες να παραλάβουν τα εξώδικά τους, είτε δεν εντοπίζονται, είτε τα παρέλαβαν, αλλά δεν πληρώθηκαν, καθιστά το σύστημα δύο ταχυτήτων. Σε αυτούς που πληρώνουν συνειδητά τα εξώδικά τους και αυτούς που στρατηγικά αποφεύγουν να τα παραλάβουν.