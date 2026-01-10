Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και παράνομες εργασιακές και στεγαστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν νεαρές Βρετανίδες που εργάζονται στην Αγία Νάπα, καταγγέλλει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, η δημοσιογράφος Tir Dhondy, υποδυόμενη μια κομμώτρια, ταξίδεψε στην Κύπρο για να ερευνήσει αναφορές συμπατριωτών της σχετικά με τη ζωή και την εργασία σε οργανωμένα «πακέτα» εργασίας και διαμονής.

Σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στο υλικό του ντοκιμαντέρ απεικονίζονται ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων να καυχιούνται για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και να απευθύνονται με προσβλητικό τρόπο στις εργαζόμενες.

Κάποιοι μάλιστα προχωρούν στο σημείο να υπονοούν ότι τέτοιες προσωπικές «χάρες» θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσληψη.

Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αγία Νάπα, ένας ιδιοκτήτης μπαρ της είπε ότι «αν θέλει να δει το στήθος της, θα της το πει».

Επισημαίνει πως πολλές από τις νεαρές γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα είναι μόλις 16 ή 17 ετών.

Κακές συνθήκες διαβίωσης

Πολλές από τις εργαζόμενες που μίλησαν για την εμπειρία τους περιγράφουν υποβαθμισμένα και επικίνδυνα καταλύματα, όπως δωμάτια με σπασμένα παράθυρα, χαλασμένα συστήματα ασφαλείας, μούχλα, έντομα και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις.

Μια εργαζόμενη αφηγείται πως ξύπνησε και βρήκε έναν άγνωστο άνδρα πάνω από το κρεβάτι της μέσα στο σκοτάδι.

Άλλες μιλούν για διαμερίσματα χωρίς σταθερό ζεστό νερό, βρώμικα στρώματα και σοβαρές ελλείψεις στην καθημερινή υποστήριξη.

Κρυφά κόστη και παράνομη εργασία

Όσοι συμμετέχουν στα πακέτα αυτά καλούνται να πληρώσουν επιπλέον χρεώσεις κατά την άφιξή τους — όπως εγγυήσεις, τέλη κατοικίας και λογαριασμούς — που τελικά αυξάνουν σημαντικά τα αρχικά ποσά και δεν επιστρέφονται πάντοτε. Πολλές νεαρές εργαζόμενες αναφέρουν πως οι ώρες και οι συνθήκες εργασίας ήταν υπερβολικές, με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή.

Η Dhondy επισημαίνει επίσης ότι τόσο εκείνη όσο και άλλοι συμμετέχοντες δούλεψαν χωρίς επίσημη άδεια εργασίας, κάτι που έγινε πιο αυστηρό μετά το Brexit για Βρετανούς πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν σε ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί δεν ενημερώθηκαν για αυτή την ανάγκη εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα να νιώσουν «παγιδευμένοι» οικονομικά και νομικά.