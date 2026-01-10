Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το επίμαχο βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield να συνομιλούν με δήθεν επενδυτές.

Χθες το απόγευμα, ο κ. Λακκοτρύπης μετέβη στο ΤΑΕ Αρχηγείου, όπου και προέβη σε γραπτή κατάθεση με νέα στοιχεία σε σχέση με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο.

Όπως ανέφερε στο SigmaLive ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, η κατάθεση αξιολογείται από τις Αρχές και θα καθοριστεί το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί, όσων αφορά την περεταίρω λήψη καταθέσεων.

Στο παρόν στάδιο, αναμένονται τα αποτελέσματα για την προέλευση του εν λόγω βίντεο καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητάς του, όπως είπε.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ και αναφερόμενος στις οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συστηματική επικοινωνία μεταξύ του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Αρχηγού της Αστυνομίας, με στόχο την αξιολόγηση των δεδομένων και τη νομική καθοδήγηση της έρευνας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ενημέρωση κατά πόσο οι οδηγίες αυτές αλλάζουν ή επανακαθορίζουν το αντικείμενο της διερεύνησης, ούτε αν αφορούν συγκεκριμένα πιθανά ποινικά αδικήματα ή διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο χειρισμός του οπτικοακουστικού υλικού.

Ξεκαθάρισε ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο. «Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Βύρωνος σημείωσε ότι συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τα χθεσινά δεδομένα.