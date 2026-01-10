Προβλήματα προκάλεσαν χθες οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με την Πυροσβεστική να ανταποκρίνεται σε συνολικά 24 περιστατικά.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η δύναμη ανταποκρίθηκε σε 17 περιστατικά στη Λευκωσία, που αφορούσαν πτώσεις δέντρων, μετακινήσεις τεντών και στεγάστρων καθώς και σπινθηρισμούς από σύρματα της ΑΗΚ.

Παράλληλα, στη Λεμεσό σημειώθηκαν 6 περιστατικά με πτώσεις δέντρων, μετακινήσεις υλικών και σπινθηρισμούς σε σύρματα της ΑΗΚ.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, η Πυροσβεστική κλήθηκε σε μια περίπτωση για μετακίνηση δέντρου.