Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω προβλημάτων που δημιουργούνται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Αντρέα Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 12 περιπτώσεις στη Λευκωσία, από τις οποίες οι δέκα αφορούσαν μετακίνηση δέντρων και δυο περιπτώσεις μετακίνηση πέργολας και τέντας, αντίστοιχα, που είχαν παρασυρθεί από τους ανέμους.

Στην Λεμεσό, προσθέτει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τέσσερα περιστατικά, δυο εκ των οποίων αφορούσαν μετακίνηση δέντρων, ένα που αφορούσε μετακίνηση τσίγκου και ένα που αφορούσε σπινθηρισμούς σε καλώδια της ΑΗΚ.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό μετακίνησης δέντρου που αποκόπηκε από τους ανέμους.

