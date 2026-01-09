Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα τέλη επίδοσης και κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, τόσο σε μέλη της ΕΕ, όσο και σε χώρες συμβεβλημένες Σύμβαση της Χάγης, αλλά και σε χώρες με διμερείς συμφωνίες με την Κύπρο, δίνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατόπιν αποστολής των απαιτούμενων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).

Για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης του 1965, η διαδικασία πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την αποστολή των εγγράφων να γίνεται ταχυδρομικώς.

Για χώρες που καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, η διαδικασία ξεκινά από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο και διαβιβάζεται μέσω των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.

Το τέλος επίδοσης ύψους €7, το οποίο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, από 31/12/2025 καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζικής εντολής στον πιο κάτω λογαριασμό του Υπουργείου με IBAN CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017 και Swift Code CBCYCY2N. Σημειώνεται ότι το αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα υποβαλλόμενα έγγραφα.

Πηγή: ΚΥΠΕ