Σιγή τηρεί προς το παρόν η Νομική Υπηρεσία, σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε χθες στην πλατφόρμα «Χ» και φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία.

Σε επικοινωνία που είχε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων με την Υπεύθυνη Εισαγγελέα Επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πωλίνα Ευθυβούλου, η οποία ρωτήθηκε κατά πόσο η υπόθεση έχει τεθεί επισήμως ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, η απάντηση ήταν λακωνική: «Η Νομική Υπηρεσία σε αυτό το στάδιο δεν θα σχολιάσει οτιδήποτε».

Το περιεχόμενο του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει αναφορές, μεταξύ άλλων, σε χρηματοδοτήσεις που φέρονται να αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ για προεκλογικούς σκοπούς, αλλά και σε εισφορές προς το Ταμείο Φορέα της Πρώτης Κυρίας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του υλικού, αμφισβητώντας την αυθεντικότητά του και κάνοντας λόγο για απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης και υβριδική απειλή.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε νωρίτερα στο ΚΥΠΕ ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο διερεύνησης.

Όπως ανέφερε, οι Αρχές προχώρησαν σε εξετάσεις έπειτα από καταγγελία, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής το αντικείμενο της έρευνας ή πιθανά αδικήματα.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται, σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσημη κατάθεση του κ. Λακκοτρύπη, προκειμένου να προχωρήσει ουσιαστικά η διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, όπως είπε, το βίντεο βρίσκεται υπό ανάλυση από την Αστυνομία, χωρίς να είναι δυνατό σε αυτό το στάδιο να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί αλλοίωση ή μοντάζ.

Δεν έχει, επίσης, ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ο λογαριασμός που προχώρησε στην ανάρτησή του.

Η έρευνα διεξάγεται από το ΤΑΕ Αρχηγείου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων Υπηρεσιών, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών και των προσώπων που εμπλέκονται.



Πηγή: ΚΥΠΕ