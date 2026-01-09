Έργο εμπρηστών φαίνεται να ήταν οι διάσπαρτες φωτιές, που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 18:00, στην περιοχή της Αρχιμανδρίτας, σε άγρια βλάστηση, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, ωστόσο, η βροχή απέτρεψε τα χειρότερα

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε ότι, παρά την εκδήλωση των πυρκαγιών, δεν ήταν επικίνδυνες λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας που επικρατούσε στην περιοχή. Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες με νοτιά και έντονη συννεφιά δεν επέτρεψαν στη φωτιά να αναπτυχθεί και να κινηθεί ανεξέλεγκτα, ενώ καθοριστική ήταν και η βροχόπτωση που σημειώθηκε γύρω στις 19:30, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Παρόλο που η φωτιά εκδηλώθηκε εκτός της ροής ευθύνης του Τμήματος Δασών, σε δύσβατη περιοχή όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μπορούσε να επιχειρήσει αποτελεσματικά λόγω του διαθέσιμου εξοπλισμού και προσωπικού, αποφασίστηκε όπως την αντιμετώπιση αναλάβει το Τμήμα Δασών.

Από τις πυρκαγιές κάηκαν μόνο ξηρά χόρτα, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή να απειληθούν περιουσίες. Ωστόσο, ο κ. Ιεζεκιήλ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι φωτιές, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ανεύθυνες ενέργειες από άτομα που ενεργούν με δικούς τους σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια».

Σημείωσε τέλος πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης εντόπισαν πέντε διαφορετικές εστίες φωτιάς στην περιοχή.



Πηγή: ΚΥΠΕ