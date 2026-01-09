Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, ένα πρόσωπο στην Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης βίας στην οικογένεια και ένα πρόσωπο στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μη παρουσίασης του ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ για αυτόφωρο αδίκημα συνελήφθη ένα πρόσωπο στη Λευκωσία, για οδήγηση οχήματος με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 278 οχήματα και ελέγχθηκαν 346 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 21 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, έγιναν 113 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και τέσσερις διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.