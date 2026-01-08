Δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε το χρέος συγκεκριμένου επιχειρηματία προς τον Δήμο Στροβόλου και αυτό παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες έγιναν μεταξύ αυτού και του τέως Δημάρχου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, αναφέρει ο Δήμος Στροβόλου, ο οποίος συμπληρώνει πως προβαίνει σε όλες τις δέουσες και ενδεδειγμένες ενέργειες για να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου αναφέρεται ότι «το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο νυν Δήμαρχος, Σταύρος Σταυρινίδης, εργάζονται συλλογικά και με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως αρχή ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δημοτών του Στροβόλου και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».

Ο Δήμος Στροβόλου εξέδωσε την ανακοίνωση επειδή «τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις, τα οποία αφορούν ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου σε σχέση με τον χειρισμό διακανονισμού μεγάλης οφειλής προς τον δήμο από επιχειρηματία που διατηρεί εργασίες στον Στρόβολο με οφειλές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ».



Πηγή: ΚΥΠΕ