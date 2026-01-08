Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026 και τοπική ώρα 13:25 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 23 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Πάφου με εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/95388/event). Ο σεισμός αυτός σχετίζεται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς (M5.2 και Μ5.3) που είχαν εκδηλωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 και τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε από τότε, με τη γένεση >300 σεισμών στην ίδια περιοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων αισθητών σεισμών.

