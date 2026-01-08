Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις επόμενες μέρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες και σφοδροί άνεμοι με τη θερμοκρασία να αγγίζει απόψε τους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 1 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να πέσει χιόνι στα ορεινά

Αναλυτικά το δελτίο:

Ψυχρή αέρια μάζα και ενισχυμένο ρεύμα αέρα αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νότιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Αργότερα δεν αποκλείονται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά, στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα αργά το απόγευμα να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5, τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη για να καταστεί στα δυτικά και βόρεια κυματώδης και τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό στα βόρεια και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχομένως με χαλάζι και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Κυριακή και μικρή πτώση τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.