Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, καταζητείται ο Abdul Aziz Tleis, 56 ετών, από τον Λίβανο, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος, αδίκημα που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 21/12/2025 και 03/01/2026, στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.