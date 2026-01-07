Η απόφαση για επ’αοριστον αργία του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικου φαίνεται να ελήφθη από την Ιερά Σύνοδο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου ο τέως Μητροπολίτης επέστρεψε στην Κύπρο και με επιστολή του ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο ότι είναι στη διάθεσή της Συνόδου για την αυριανή συνεδρίαση.

Από την στιγμή που ο Τυχικος επέστρεψε στην Πάφο, οργιάζουν οι φήμες ότι ήδη η απόφαση για την επ’αοριστον αργία του ελήφθη.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έτοιμη είναι από σήμερα και η επιστολή με την οποία θα γνωστοποιηθεί η αυριανή απόφαση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

