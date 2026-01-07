Θέμα ανυπακοής για την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου συνιστά η απόφαση του Επισκόπου Τυχικού να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου.

Αύριο, Πέμπτη, συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος, προκειμένου να επιληφθεί τριών σοβαρών θεμάτων, κυρίως, με ένα από αυτά να αφορά το ζήτημα του Επισκόπου Τυχικού και τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει κατάληξη, είπε ο κ. Ευσταθίου. Κάτι τέτοιο ήταν στις προθέσεις της Ιεράς Συνόδου εξ αρχής, καθώς «κάπου πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για να τελειώνει το κεφάλαιο "Επίσκοπος Τυχικός"», όπως ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο Επίσκοπος Τυχικός δημιούργησε ένα νέο δεδομένο με τη γραπτή του ενημέρωση, η οποία επιδόθηκε στην Ιερά Σύνοδο, μέσω της οποίας γνωστοποιεί την πρόθεσή του να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας τη Μητρόπολη Πάφου. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί το δικαίωμά του κατοχυρωμένο λόγω της εκλογής του, τόσο από το ποίμνιο όσο και από τη Σύνοδο. Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι ο Επίσκοπος Τυχικός φέρεται να αμφισβητεί την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γεγονός που κατ’ επέκταση, συνιστά παράκαμψη της νουθεσίας του ίδιου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο τον κάλεσε να υπακούσει στην απόφαση της Συνόδου, όπως είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με την προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια για εκκλησιαστικά θέματα, ο κ. Ευσταθίου απάντησε ότι η προηγούμενη εμπειρία δείχνει πως τα ζητήματα της Εκκλησίας επιλύονται εσωτερικά από την ίδια την Εκκλησία, η οποία ερμηνεύει τον Καταστατικό Χάρτη και το Κανονικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενδεικτικά ανέφερε ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο με πολιτικό δικαστήριο να έχει επιβάλει οποιαδήποτε απόφασή του ή να έχει ανατρέψει συνοδική απόφαση».

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, αυτό που τίθεται πλέον είναι το ζήτημα της ανυπακοής του Επισκόπου Τυχικού, τόσο προς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, όσο και προς την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέμα που, όπως είπε, δημιουργείται με την προσφυγή του σε πολιτικό δικαστήριο.

Με την απόφαση της Πέμπτης, συνέχισε, «θα κλείσει και το κεφάλαιο Επίσκοπος Τυχικός», υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία της Κύπρου δεν εξαρτά τις ενέργειες και τις αποφάσεις της από πολιτικά δικαστήρια.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε επίσης ότι με την επιστολή του ο Επίσκοπος Τυχικός εκφράζει την πρόθεσή του να μην παραστεί στην αυριανή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Όπως σημείωσε, στην επιστολή του δηλώνει τον σεβασμό του προς τα μέλη της Συνόδου, ωστόσο αναφέρει ότι το έσχατο σημείο καταφυγής του είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Περαιτέρω, στην αυριανή συνεδρία αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση αλλαγές και βελτιώσεις στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, σε σημεία όπου εντοπίζονται αδυναμίες ή έλλειψη ευχέρειας στη διαχείριση ορισμένων θεμάτων, με στόχο η Σύνοδος να είναι πιο ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων που άπτονται και της απονομής της δικαιοσύνης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο κ. Ευσταθίου, αναμένεται να κατατεθεί πρόταση από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, η οποία αφορά τη διαδικασία των εκλογών, ώστε Επίσκοποι και Μητροπολίτες να εκλέγονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς την παρεμβολή του λαϊκού στοιχείου. Η πρόταση προβλέπει την παράκαμψη του σταδίου κατά το οποίο προσέρχεται ο κόσμος για να ψηφίσει και να αναδειχθεί το τριπρόσωπο.

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι ορθό να παρακάμπτεται το λαϊκό στοιχείο, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι το σκεπτικό του Αρχιεπισκόπου είναι πως με την αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη θα αποφεύγονται φανατισμοί που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και εκτρέπουν το εκκλησιαστικό πνεύμα. Όπως είπε, η Εκκλησία της Κύπρου έχει βιώσει τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, ιδίως σε εκλογές Επισκόπων. Στην περίπτωση, ωστόσο, της εκλογής του Αρχιεπισκόπου, του Προκαθήμενου της Εκκλησίας με αυξημένους ρόλους και ευθύνες, προβλέπεται να συνεχίσει να ψηφίζει ο λαός.

Για την αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη απαιτείται ισχυρή πλειοψηφία των Συνοδικών, της τάξεως των ¾. Από τους 16 Συνοδικούς που συμμετέχουν σήμερα (με τον 17ο να είναι ο ίδιος ο Τυχικός), η απαιτούμενη πλειοψηφία παραμένει στα ¾, συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν έχει προσκληθεί ο Επίσκοπος Τυχικός, ο κ. Ευσταθίου απάντησε ότι αυτό είναι αυτονόητο, καθώς όλοι οι Επίσκοποι είναι προσκεκλημένοι. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως ο Επίσκοπος Τυχικός θα μπορούσε να παρευρεθεί για να εξηγήσει τις προθέσεις του. Ωστόσο, όπως σημείωσε, προκύπτει πλέον νέο δεδομένο με την προσφυγή του σε πολιτικά δικαστήρια. Κατά την προσωπική του άποψη, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι με το νέο αυτό δεδομένο ο Επίσκοπος Τυχικός εκφράζει και την πρόθεσή του να μην παραστεί στη συνεδρία.

Τέλος, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι αύριο, Πέμπτη αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα των μοναχών που διέμεναν στη Μονή Αββακούμ και απασχόλησαν την επικαιρότητα. Όπως ανέφερε, υπάρχουν καταγγελίες ότι ιερουργούν, τελώντας μυστήρια που επιτρέπεται να τελούνται μόνο από ιερωμένους, τη στιγμή που οι ίδιοι είναι έκπτωτοι από το ιερατικό αξίωμα. Τέλος είπε ότι η Ιερά Σύνοδος θα ασχοληθεί και με τη μη εφαρμογή της απόφασής της, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκριμένοι μοναχοί θα έπρεπε να έχουν εγκαταβιώσει σε διαφορετικές μονές που τους είχαν υποδειχθεί, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους ως μοναχοί.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο από την άφιξη Ζελένκσι στην Κύπρο - «Θα συναντηθεί και με Αρχιεπίσκοπο»

Πηγή: ΚΥΠΕ