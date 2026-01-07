Η Izzi Dame, η οποία στέφθηκε πρόσφατα NXT Women’s North American Champion στο WWE, μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Busted Open After Dark για τη διαδρομή της από το διεθνές βόλεϊ στην επαγγελματική πάλη, αποκαλύπτοντας πως το ταξίδι της άλλαξε μέσα από ένα απρόσμενο προσωπικό μήνυμα στα social media. Η Dame, που έζησε για δύο χρόνια στην Κύπρο, ανέφερε ότι ενώ προετοιμαζόταν να υπογράψει τη δεύτερη επαγγελματική της σεζόν στο κυπριακό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης, μια ξαφνική ειδοποίηση στο κινητό της –ένα DM από τη σελίδα στρατολόγησης του WWE– ανέτρεψε πλήρως τα σχέδιά της.

«Δεν ξέρω καν πώς με βρήκαν. Ζούσα στο εξωτερικό, στην Κύπρο, σε ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο», είπε, περιγράφοντας την απομόνωση και την έκπληξη της στιγμής.

Είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο επιστροφής στο βόλεϊ, όταν, κατά την τρίμηνη αγωνιστική της διακοπή, μόλις προσγειώθηκε στις ΗΠΑ, δέχθηκε το μήνυμα από το WWE. Ακολούθησε οικογενειακή «διαμάχη» για την απόφαση: ο πατέρας της, που ήταν και προπονητής της, επέμενε να παραμείνει στο άθλημα, ενώ η μητέρα της την παρότρυνε να κυνηγήσει την ευκαιρία.







Η Dame τελικά διέκοψε το κυπριακό της συμβόλαιο, ακυρώνοντας την επαγγελματική της επιστροφή στο βόλεϊ, ενημερώνοντας τον ατζέντη της και πληρώνοντας βαρύ τίμημα στην Κύπρο, όπου της επιβλήθηκε δεκαετής αποκλεισμός από την επαγγελματική πετοσφαίριση, απόφαση που –όπως δήλωσε με χαρακτηριστική αδιαφορία– δεν την απασχολεί πλέον. «Έπρεπε να καλέσω τον ατζέντη μου και να σπάσω το συμβόλαιο στην Κύπρο. Και τώρα είμαι αποκλεισμένη από το να παίξω εκεί για 10 χρόνια.







Οπότε, 10 χρόνια. Δεν μπορώ να παίξω εκεί», ανέφερε με προκλητική ψυχραιμία. Παρά το ότι διέθετε μόλις 4.000 ακολούθους στο Instagram και καμία σχέση με την πάλη μέχρι τότε, πέρασε με επιτυχία το WWE tryout και υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2022.

Τρία και πλέον χρόνια μετά, κατέκτησε τον πρώτο της μεγάλο τίτλο στο NXT, επιβεβαιώνοντας πως στην ψηφιακή εποχή, ένα και μόνο DM μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια νέα καριέρα. Από τις παραλίες της Ανατολικής Μεσογείου στα μεγάλα στάδια του WWE, η ιστορία της Dame αναδεικνύει τη σύγχρονη εκδοχή του «άλματος πίστης», αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, η ευκαιρία δεν έρχεται όταν τη σχεδιάζεις, αλλά όταν ανάβει η οθόνη του κινητού.







