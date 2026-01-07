Στην Πάφο βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός ο οποίος επέστρεψε από την Ελλάδα με πτήση προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Ο τέως Μητροπολίτη ήρθε στην Κύπρο όπως ανακοίνωσε για να βρίσκεται αύριο στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου παρά το γεγονός ότι δεν έχει προσκληθεί να παραστεί όπως αποκαλύπτεται από επιστολή που κατέχει του ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριου Ιγνατίου και την οποία υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Στην επιστολή όπως φαίνεται πιο κάτω ο Μακαριώτατος ενημερώνει τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για την αυριανή συνεδρίαση, πλην όμως του Τυχικού, με τον οποίο όπως δήλωσε σε συνέντευξή του χθες δεν υπάρχει καμία επικοινωνία.

Με αφορμή τα πιο πάνω, όπως ο ανταποκριτής του ΣΙΓΜΑ Μάριος Ιγνατίου πληροφορείται αποκλειστικά, ο Επίσκοπος Τυχικός απάντησε με σημερινή επιστολή του (07 Ιανουαρίου 2026) στην Ιερά Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο με νέα επιστολή γράφοντας τα ακόλουθα:

Πάφος 07 Ιανουαρίου 2026

Μακαριώτατε,

Εὐλογεῖτε.

Πληροφορήθηκα, ὅτι στίς 8 Ἰανουαρίου θά συγκληθεῖ Σύνοδος στήν ὁποία δέν ἔχω προσκληθεῖ ἀπό Ἐσᾶς, ὡς Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Ἔχω ἀφιχθεῖ σήμερα στήν Κύπρο, γιά τόν σκοπό αὐτό, μόλις τό ἔμαθα.

Τά θέματα τῆς ὑγείας μου καί οἱ σχετικές ἐξετάσεις προχωροῦν, ἔχω ἐπίσης ἀκόμη καί ἄλλες σειρές ἐξετάσεων, καθώς καί ἐπαναληπτικές, στίς ὁποῖες θά προβῶ χωρίς νά γνωρίζω ἀκόμη τίς ἡμερομηνίες.

Μετά τιμῆς

Ὁ ἐκ Πάφου Τυχικός