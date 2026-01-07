Ο μαγευτικός, αλλά παράλληλα απαιτητικός και επικίνδυνος και κόσμος των μανιταριών έγινε θέμα προς συζήτηση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.



Παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα έκανε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, όπως και ο δασοπυροσβέστης και έμπειρος συλλέκτης μανιταριών, Χριστόφορος Χατζηλαζάρου. Συγκεκριμένα, μίλησαν για τη σημασία των μυκήτων στο οικοσύστημα, τους κινδύνους από τα δηλητηριώδη είδη, αλλά και τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν τη συλλογή τους στην Κύπρο.

Χιλιάδες είδη, ελάχιστα εδώδιμα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο είδη μυκήτων, από τα οποία έχουν αναγνωριστεί μόλις 75.000.

«Στην Κύπρο έχουμε αναγνωρίσει περίπου 1.000 διαφορετικούς μύκητες. Από αυτούς, μόνο 9 με 10 είδη θεωρούνται εδώδιμα», σημειώνει.

Όπως διευκρινίζει, το μανιτάρι που συλλέγει ο κόσμος δεν είναι παρά ο καρπός του μύκητα, ενώ το κύριο σώμα του ζει και αναπτύσσεται κάτω από το έδαφος.

Οι μύκητες: Οι «ανακυκλωτές» και οι «ταχυδρόμοι» της φύσης

Οι μύκητες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: σαπροφυτικούς, μυκορριζικούς και παρασιτικούς.

«Οι σαπροφυτικοί μύκητες είναι οι μεγαλύτεροι ανακυκλωτές της φύσης. Αν δεν υπήρχαν, ο πλανήτης θα ήταν γεμάτος νεκρή ύλη», εξηγεί ο κ. Κυριάκου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους μυκορριζικούς μύκητες, οι οποίοι ζουν σε συμβίωση με τις ρίζες των φυτών.

«Είναι ο ταχυδρόμος των φυτών. Μεταφέρουν νερό, θρεπτικά συστατικά αλλά και προειδοποιητικά σήματα μεταξύ των δέντρων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, όταν ένα δέντρο προσβληθεί από έντομα, μέσω του μυκητιακού δικτύου «προειδοποιούνται» τα υπόλοιπα φυτά του οικοσυστήματος ώστε να αναπτύξουν άμυνα.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη συλλογή μανιταριών

Η δασική νομοθεσία στην Κύπρο είναι αυστηρή. Παρότι η συλλογή μανιταριών κατ’ αρχήν απαγορεύεται, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις.

«Απαγορεύεται η αναμόχλευση της φυλλάδας, η χρήση τσουγκρανών ή εργαλείων. Τα μανιτάρια συλλέγονται μόνο με το χέρι και η φυλλάδα επανατοποθετείται στη θέση της», τονίζει ο κ. Κυριάκου.

Οι ποινές για παραβάσεις φτάνουν μέχρι 5.000 ευρώ ή ένα έτος φυλάκιση.

Συστήνεται επίσης η χρήση καλαθιών αντί για σακούλες, ώστε τα σπόρια να διασπείρονται και να ενισχύεται η φυσική αναπαραγωγή.

Δύσκολη χρονιά λόγω ανομβρίας

Ο δασοπυροσβέστης και έμπειρος συλλέκτης μανιταριών, Χριστόφορος Χατζηλαζάρου, κάνει λόγο για μία από τις δυσκολότερες χρονιές.

«Διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οι βροχοπτώσεις ήταν λίγες και τα μανιτάρια είναι πολύ περιορισμένα», αναφέρει.

Όπως λέει, οι συλλέκτες αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε δύσβατες περιοχές για να εντοπίσουν ελάχιστα μανιτάρια.

Βρώσιμα και δηλητηριώδη μανιτάρια

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς πολλά δηλητηριώδη είδη μοιάζουν επικίνδυνα με τα βρώσιμα.

«Κοιτάξτε πόσο μοιάζουν. Το ένα είναι εξαιρετικά γευστικό και το άλλο άκρως δηλητηριώδες», επισημαίνει ο κ. Χατζηλαζάρου, δείχνοντας δύο παρόμοια μανιτάρια.

«Δεν καταναλώνουμε ποτέ μανιτάρια αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι. Δεν βασιζόμαστε σε φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο», τονίζει.

Στην Κύπρο, τα δημοφιλή κόκκινα μανιτάρια πωλούνται έως και 25 ευρώ το κιλό, ενώ γίνονται και εισαγωγές από το εξωτερικό.

Το μήνυμα των ειδικών

Καταληκτικά, το μήνυμα του εκπροσώπου του Τμήματος Δασών προς το κοινό ήταν «Σεβασμός στο περιβάλλον, προσοχή στην υγεία μας και συλλογή μόνο με γνώση και εμπειρία».







