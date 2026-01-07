Ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κυριάκος Κυριάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση ζώων, κάνοντας λόγο τόσο για τον θάνατο πόνι σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, όσο και για τραγικές συνθήκες διαβίωσης κυπριακών αγελάδων.

Αναφερόμενος στην πρώτη υπόθεση, ο κ. Κυριάκου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για χωριό στην επαρχία Λευκωσίας, τονίζοντας ωστόσο πως «το ζήτημα δεν είναι ποιο χωριό είναι, γιατί χαιρόμαστε οι κοινότητες να οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις». Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εντοπίζεται στη χρήση ζώων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και ελέγχους. «Από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται ζώα για οποιονδήποτε σκοπό, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες άδειες και εγκρίσεις», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, για τις ανάγκες της εκδήλωσης είχαν μεταφερθεί δύο πόνι, εκ των οποίων το ένα κατέληξε. «Μας είπαν ότι το ένα πόνι ψόφησε. Το ερώτημα είναι πού το πήραν, αν υπήρχαν άδειες και ποιος φέρει την ευθύνη», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτα πράγματα», τόσο από όσους μετέφεραν τα ζώα όσο και από την κοινότητα που ανέλαβε την πρωτοβουλία.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι επικοινώνησε άμεσα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το ζώο. «Τίποτα δε μένει κρυφό», τόνισε, προσθέτοντας ότι πληροφορίες για το περιστατικό έφτασαν ακόμη και από το εξωτερικό. Όπως είπε, «το Κόμμα για τα Ζώα έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει και να καταγγέλλει τέτοιες πρακτικές».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε δεύτερο σοβαρό ζήτημα, παρουσιάζοντας φωτογραφίες αγελάδων σε λιβάδι στο Ακρωτήρι Λεμεσού, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. «Είναι πετσί και κόκαλο. Φαίνονται τα πλευρά τους, είναι ξεκάθαρα σε κατάσταση πείνας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «τραγωδία».

Όπως σημείωσε, παρόμοιο θέμα είχε αναδειχθεί και τον περσινό Φεβρουάριο, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση. «Παίρνουν χρηματοδότηση για την προστασία των κυπριακών αγελάδων, αλλά δεν ταΐζουν τα ζώα», κατήγγειλε, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε και για αυτή την υπόθεση με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος, όπως είπε, «έστειλε ήδη λειτουργούς για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει».

Ο Κυριάκος υπογράμμισε ότι οι κυπριακές αγελάδες προστατεύονται από τη νομοθεσία, καθώς πρόκειται για αυτόχθονο είδος που πρέπει να διατηρηθεί. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά όπου ζώα διέφυγαν από περιφράξεις, εγκλωβίστηκαν σε συρματοπλέγματα ή σκοτώθηκαν σε δρόμους. «Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Παίρνετε χρηματοδότηση τη χρησιμοποιείτε για τον σκοπό για τον οποίο δίνεται ή αφήνετε τα ζώα να λιμοκτονούν;» διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, εξέφρασε έντονη απογοήτευση για τη συνολική στάση της κοινωνίας απέναντι στην προστασία των ζώων και των αυτόχθονων ειδών. «Τα έχουμε διαλύσει όλα και έχουμε κι εμείς ευθύνη. Είναι πολύ κρίμα», κατέληξε.

