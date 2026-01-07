Τα θέματα της καθολικής εγγραφής των σκύλων, της ανάγκης τροποποίησης της νομοθεσίας για την έκδοση εξωδίκων στους παρανομούντες, καθώς και το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναδείξει θέματα ευημερίας των ζώων κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου Κυριάκος Κυριάκου, με την Πρόεδρο της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας των ζώων Τούλλα Πογιατζιή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, οι δύο Προέδροι είχαν μια θερμή και εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Όπως σημειώνεται, «οι μέχρι σήμερα επίπλαστες και καλαισθητικές αλλαγές της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη δεν έφερα κανένα θετικό αποτέλεσμα», αλλά αντιθέτως «έχουμε γίνει μάρτυρες κακομεταχειρίσεων υψίστου βαθμού, μιας αύξησης των εγκαταλελειμμένων, μιας αποτυχίας της δημιουργίας περιφερειακών καταφύγιων, όπως επίσης και μιας πλήρους αποτυχίας της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και ‘Ευημερίας των ζώων’ να δώσει άμεσες λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα».

Οι δύο Προέδροι, αναφέρεται, συζητήσαν το θέμα των βουλευτικών εκλογών του 2026 και για το πως θα μπορούσαν μέσα από μια συνεργασία, δράση και συλλογικότητα να αναδείχνουν τα θέματα της ευημερίας, προστασίας και τα δικαιώματα των.

Πηγή: ΚΥΠΕ