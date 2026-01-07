Παραδίδεται σήμερα, Τετάρτη, στην κυκλοφορία το ανατολικό τμήμα της Τσερίου από το πρατήριο πετρελαιοειδών μέχρι το ύψος της οδού Μυρτιώτισσας και θα κλείσει το δυτικό τμήμα της οδού Τσερίου, από το πρατήριο πετρελαιοειδών μέχρι το ύψος της οδού Μυρτιώτισσας.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Στροβόλου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα συνεχίσει να διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις, με προσωρινό περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, όπως ισχύει και τώρα, ενώ το κοινό παρακαλείται να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση.

Έχουν προβλεφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την ταλαιπωρία των χρηστών του οδικού δικτύου, αναφέρεται. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι επίσης διαθέσιμες ΕΔΩ.

Πηγή: ΚΥΠΕ