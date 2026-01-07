Η ουκρανική διασπορά στην Κύπρο πραγματοποίησε σήμερα εκδήλωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς την πατρίδα τους και χαιρετίζοντας την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τονίστηκε «η κοινή ιστορική εμπειρία Ουκρανίας και Κύπρου, καθώς και οι δύο χώρες γνωρίζουν τι σημαίνει κατοχή και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Η Κύπρος, ως κράτος που παραμένει εν μέρει υπό κατοχή, κατανοεί βαθιά τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ειρήνη, ενώ η υποστήριξή της αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών».

«Ουκρανία και Κύπρος είναι μαζί», δήλωσαν οι διοργανωτές, ευχαριστώντας θερμά την Κύπρο για την αδιάλειπτη υποστήριξη και όλους όσους παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση.

«Οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να ενισχύονται, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για ειρήνη, ασφάλεια και ελευθερία».

