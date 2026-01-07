Τις επόμενες μέρες ο καιρός θα είναι γενικά άστατος. Σήμερα και απόψε θα επικρατούν παροδικές νεφώσεις με σκόνη στην ατμόσφαιρα, ασθενείς έως μέτριους ανέμους και τοπική ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό τις πρωινές ώρες.

Από αύριο η χαμηλή πίεση θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή, με αυξημένες νεφώσεις και από το απόγευμα έως το βράδυ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και σε άλλες περιοχές, ενώ στα ψηλότερα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν και θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στα παράλια.

Την Παρασκευή αναμένεται πιο έντονη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, πιθανό χαλάζι και χιόνια στα ορεινά, συνοδευόμενα από πολύ ισχυρούς έως σφοδρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων, ενώ την Κυριακή η αστάθεια θα συνεχιστεί με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, χιόνια στα ψηλότερα ορεινά και εκ νέου πολύ ισχυρούς ανέμους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο, θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Το πεδίο των ανέμων από αύριο βράδυ και μετά, θα είναι κατά διαστήματα σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ το απόγευμα στα δυτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά από τα δυτικά και αργότερα και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Μέχρι το βράδυ οι άνεμοι στα παράλια θα ενισχυθούν σημαντικά. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Το νησί θα επηρεάζεται από πολύ ισχυρούς μέχρι σφοδρούς νοτιοδυτικούς ως βορειοδυτικούς ανέμους.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το πεδίο των ανέμων θα εξασθενίσει πρόσκαιρα. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες αλλά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το νησί θα επηρεάζεται από νοτιοδυτικούς, πολύ ισχυρούς και παροδικά μέχρι σφοδρούς ανέμους.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.