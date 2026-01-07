Η απόφαση της Κύπρου να αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία των Ασσυρίων συνιστά μια ιστορική και ηθική τομή στον σύγχρονο αγώνα για δικαιοσύνη και αλήθεια. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκτυο Ασσυρίων, σε μια εποχή όπου ο αρνητισμός και οι πολιτικές σκοπιμότητες συνεχίζουν να συγκαλύπτουν τον πόνο αρχαίων λαών, η Κύπρος επέλεξε να ευθυγραμμιστεί με την ιστορική πραγματικότητα και την ηθική ευθύνη. Η αναγνώριση αυτή, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνει ότι η συστηματική εξόντωση και ο εκτοπισμός του ασσυριακού λαού στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξε μια προσχεδιασμένη πράξη εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, η οποία οφείλει να αναγνωριστεί και να καταγραφεί.



Ακολουθεί ολόκληρο το editorial άρθρο

Σε κοινωνικό επίπεδο, η στάση της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς προέρχεται από ένα κράτος που γνωρίζει βιωματικά τι σημαίνει εκτοπισμός, κατοχή και ανοιχτές ιστορικές πληγές που παραμένουν ανεπούλωτες. Με την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ασσυρίων, η Κύπρος προτάσσει μια διαχρονική αλληλεγγύη ανάμεσα στις μνήμες του πόνου, υπενθυμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σύνορα ούτε περιορίζεται από γεωγραφία και πολιτική. Είναι μια πράξη που μετατρέπει τη μνήμη σε συλλογική ανθρώπινη ευθύνη.

Για τον ασσυριακό λαό, η αναγνώριση αυτή επαναφέρει την αξιοπρέπεια στις φωνές των επιζώντων και των απογόνων τους, που κουβάλησαν για γενιές μια ιστορία αποσιωπημένη. Δικαιώνει την ιστορική μνήμη των Ασσυρίων, αντιστέκεται στη διαγραφή της, και ανοίγει τον δρόμο για ακαδημαϊκή έρευνα, νομική διεκδίκηση και ενίσχυση της διεθνούς ευαισθητοποίησης.

Η επίδραση στις μελλοντικές γενιές των Ασσυρίων είναι βαθιά. Η αναγνώριση δίνει δύναμη στους νέους Ασσυρίους της διασποράς να διεκδικήσουν την ιστορία τους με αυτοπεποίθηση και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή έχοντας ως θεμέλιο μια τεκμηριωμένη και δικαιωμένη αφήγηση. Ενισχύει την ταυτότητα, την ανθεκτικότητα και την αίσθηση του ανήκειν σε μια παγκόσμια κοινότητα που επιμένει να επιβιώνει.

Τελικά, η αναγνώριση της Κύπρου δημιουργεί προηγούμενο που υπερβαίνει την ασσυριακή ιστορία. Προκαλεί και άλλες χώρες να αντικρίσουν την αλήθεια κατάματα και να θέσουν την ηθική καθαρότητα πάνω από πολιτικούς υπολογισμούς.