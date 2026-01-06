Εντοπίστηκε την Τρίτη ο Σταυρός που κλάπηκε κατά τη διάρκεια της τελετής καθαγιασμού των υδάτων στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.

Οι έρευνες της αστυνομίας είχαν αποτέλεσμα και μετά από αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυριών εντοπίστηκε αργά το απόγευμα τόσο ο Σταυρός όσο και το πρόσωπο που τον έκλεψε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 45χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν το άτομο που άρπαξε τον Τίμιο Σταυρό κατά την τελετή στη θάλασσα της Λεμεσού. Ο 45χρονος οδηγήθηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού εν αναμονή έκδοσης εντάλματος σύλληψης.

Ο ξύλινος σκαλιστός Σταυρός είναι ασήμαντης χρηματικής αξίας. Με την ολοκλήρωση των ερευνών θα επιστραφεί στην εκκλησία.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Βούτηξε, πήρε τον Σταυρό και εξαφανίστηκε - Έρευνες από Αστυνομία