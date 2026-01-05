Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα της στοχευμένης διαδικτυακής τουριστικής εκστρατείας για την επαρχία, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Παναγιώτης Κωνσταντίνου, σημειώνοντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε σε δήλωσή του και ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Μιλούσαν μετά την παρουσία των αποτελεσμάτων της δεύτερης συντονισμένης και στοχευμένης διαδικτυακής εκστρατείας προβολής της περιφέρειας Αμμοχώστου σε αγορές του εξωτερικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης», στην Αγία Νάπα.

Σε δηλώσεις ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε πως «στον τομέα του τουρισμού τίποτα απολύτως δεν επιτυγχάνεται εάν δεν υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Σημείωσε πως «στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που σκοπεύει στην προβολή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου στο εξωτερικό».

Ανέφερε επίσης πως «βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δούμε τι έχει επιτευχθεί το 2025 και για να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς προχωρούμε το 2026». «Έχουμε μια αρμονική συνεργασία που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί» κατέληξε ο κ. Κουμής.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως «είχαμε σήμερα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής εκστρατείας προβολής της επαρχίας Αμμοχώστου. Είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια».

Έχουμε, πρόσθεσε, «αρκετά καλά αποτελέσματα από αυτή την κοινή προσπάθεια με πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου αλλά και του Υφυπουργείου Τουρισμού γι αυτό και έχουμε μαζί μας τους Δημάρχους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου Δερύνειας Χρήστο Ζαννέττου και Γιώργο Νικολέττο αντίστοιχα, καθώς επίσης και εκπρόσωπο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου».

Σημείωσε πως «αυτή η προσπάθεια έχει αποδείξει ότι η συνεργασία είναι ο πιο σωστός τρόπος για να πηγαίνουμε μπροστά και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία με μεγαλύτερα κονδύλια ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα».

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε ότι «στοχεύουμε στις 8 πιο σημαντικές αγορές για εμάς και είναι για σκοπούς προώθησης οι πιο σημαντικοί προορισμοί που θέλαμε να στοχεύσουμε».

Σημείωσε πως «η στήριξη των δημαρχείων και του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πολύ εάν καταφέρουμε να επεκτείνουμε και την περίοδο της συγκεκριμένης προβολής και μέσα στο πλάνο μας είναι φυσικά η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Νοέμβριο - Μάρτιο».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη εκστρατεία ο κ. Κωνσταντίνου πως «υπάρχουν συγκεκριμένα βίντεο και διαφημιστικά banners και διάφορες δημοσιεύσεις τα οποία προβάλλονται μέσα από διαδικτυακή προβολή σε επιλεγμένους δεκτές. Αρχικά γίνεται ένα προσεκτικό σκανάρισμα για επισκέπτες που προτίθενται να ταξιδέψουν σε προορισμούς όπως τον δικό μας είτε σε προορισμούς που έχουν σχέση με το δικό μας προσφερόμενο τουριστικό προϊόν».

«Στοχεύουμε μόνο σε αυτό το κοινό και για αυτό έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα», κατέληξε ο κ. Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ