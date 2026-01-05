Τη Δευτέρα το απόγευμα, 5 Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον δρόμο που συνδέει το χωριό Ανώγυρα με την Αβδήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το RoadReportCY, η καμπίνα ενός μεγάλου φορτηγού βγήκε από τον δρόμο και έπεσε δίπλα στο κανάλι του ποταμού που τρέχει μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 2:00 μ.μ.

Οι προσπάθειες για την ανάσυρση του φορτηγού από το ρέμα συνεχίζονταν ακόμη κατά τη στιγμή της αναφοράς (14:30), με τη χρήση ειδικού ανυψωτικού εξοπλισμού λόγω του δύσκολου εδάφους και της θέσης του οχήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπέστη κάποιο άτομο σοβαρό τραυματισμό.

Εικόνα από τον τόπο του ατυχήματος δείχνει το βαρύ όχημα να έχει εκτροχιαστεί κοντά σε πυκνή βλάστηση, με μηχανήματα ανάσυρσης να εργάζονται ενεργά για να μεταφερθεί εκτός του ποταμού.



