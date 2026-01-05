Διασώθηκε το άλογο, το οποίο εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση σε περιοχή της Κύπρου.

Σε ανακοίνωση το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι «σε σχέση με ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίαζε άλογο σε κακή κατάσταση, εκπρόσωποι της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μετά από συνεννόηση με τον τοπικό αστυνομικό σταθμό, μετέβησαν άμεσα στον χώρο.

Με τη συνοδεία της αστυνομίας και παρουσία του κοινοτάρχη, το άλογο μεταφέρθηκε σε ασφαλές χώρο, όπου θα εξεταστεί από κτηνίατρο και θα του παρασχεθεί η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Ευχόμαστε τη γρήγορη ανάρρωσή του.

Διαβάστε επίσης: Νέα ένταση στην Αυλώνα: Τ/κ γεωργοί μπήκαν ξανά στη νεκρή ζώνη (vid)

Η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ευημερίας των ζώων.

Η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα, κα Ανθή Μουζουρή, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη μεταφορά και φιλοξενία του ζώου, καθώς και τον τοπικό αστυνομικό σταθμό για την άμεση ανταπόκρισή του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Άδωνη Γιάγκου, μέλος της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα, για την πολύτιμη συμβολή του στον συντονισμό της διαδικασίας μεταφοράς και την εξεύρεση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας».