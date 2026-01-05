Σε μετωπική σύγκρουση με την ηγεσία της Αστυνομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης οδηγεί η κατάργηση των ημεραργιών, με τον πρόεδρο της συντεχνίας «Ισότητα» Νίκο Λοϊζίδη να καταγγέλλει, μέσα από την εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», αυθαίρετη και μονομερή κατάργηση κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων, παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και πλήρη αποξένωση της πολιτείας από τους απλούς αστυνομικούς.

Ο Λοϊζίδης ξεκαθάρισε κατ’ αρχάς ότι δεν έχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για παραπομπή του στο πειθαρχικό, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως υπήρξε «νουθεσία». Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν πρόκειται να αναστείλουν τη συνδικαλιστική δράση, τονίζοντας ότι ο συνδικαλισμός αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και μορφή ελευθερίας. «Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, δεν μπορεί να ζει στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στην ουσία της διαμάχης, ο πρόεδρος της «Ισότητας» επιχείρησε να εξηγήσει με απλό τρόπο τι ακριβώς αλλάζει. Υπενθύμισε ότι από το 2022, μετά από δεκαετίες, εναρμονίστηκε το ωράριο των αστυνομικών, γεγονός που αντιστάθμιζε τις υπερωρίες με 19 ημέρες ανάπαυσης τον χρόνο. Με τη νέα απόφαση, όπως είπε, οι αστυνομικοί οδηγούνται σε εξαντλητικά 12ωρα μέρα παρά μέρα, με μια ημέρα ξεκούρασης κάθε 76 ημέρες, όταν προηγουμένως υπήρχε ανάπαυση σχεδόν κάθε 20 ημέρες. Παράλληλα, ένα πλήρες Σαββατοκύριακο ανάπαυσης προκύπτει, πλέον, επίσης κάθε δυόμισι μήνες.

Ο κ. Λοϊζίδης μίλησε για σοβαρή σωματική και ψυχολογική εξάντληση, αλλά και για πραγματική οικονομική απώλεια, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί χάνουν περίπου χίλια ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να εργάζονται τουλάχιστον 15 επιπλέον ημέρες τον χρόνο χωρίς καμία επιπλέον άδεια ή αντιστάθμισμα. «Αυτός είναι ο λόγος που θέλαμε να το πούμε απλά, για να καταλάβει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει», ανέφερε.

Σφοδρή ήταν η κριτική του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με αφορμή δηλώσεις περί «κατάχρησης υπερωριών» και «παράξενων συντεχνιών», διερωτώμενος εάν «έχουμε αλλότρια κίνητρα ή είμαστε βλάκες;». Ο πρόεδρος της «Ισότητας» τόνισε ότι η λέξη «κατάχρηση» παραπέμπει σε ποινικό αδίκημα και θα έπρεπε, αν ίσχυε, να αφορά και όσους ενέκριναν τις υπερωρίες. Κατηγόρησε, επίσης, την ηγεσία ότι παρουσιάζει ως επιτυχία την «εξοικονόμηση» προσωπικού, κάνοντας λόγο για 100 επιπλέον αστυνομικούς στην πρώτη γραμμή, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «φανταστικό». Όπως είπε, τα περιστατικά σοβαρής εγκληματικότητας συνεχίζονται, το προσωπικό δεν επαρκεί και οι υπερωρίες εξακολουθούν να ζητούνται καθημερινά.

Ο Λοϊζίδης έκανε λόγο για σκόπιμη σύγχυση μεταξύ υπερωριών και ημεραργιών, με στόχο, όπως υποστήριξε, την επηρεασμό της κοινής γνώμης. «Μην λέτε ψέματα στον κόσμο», ήταν το μήνυμά του προς την ηγεσία, σημειώνοντας ότι το ωράριο που ίσχυε δεν ήταν παράνομο, ούτε θεσπίστηκε λόγω COVID, όπως ειπώθηκε. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν συνεχιστεί η παραπληροφόρηση, η συντεχνία θα δημοσιοποιήσει επίσημες αστυνομικές διαταγές και κανονισμούς.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης περί «αμείλικτης στάσης απέναντι σε απείθαρχους αστυνομικούς», ο πρόεδρος της «Ισότητας» διερωτήθηκε ποιος ορίζει την απειθαρχία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες που ρυθμίζουν τη διαμαρτυρία και τις εκδηλώσεις. Αναγνώρισε ότι χρησιμοποίησε τον όρο «προπαγάνδα», επιμένοντας όμως πως πρόκειται για επιστημονικό όρο και όχι προσβλητική έκφραση, ενώ μίλησε για ένα κλίμα στοχοποίησης και «κατατρεγμού» των αστυνομικών, τους οποίους χαρακτήρισε ανθρώπους της πρώτης γραμμής που «κρατούν την κοινωνία όρθια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επανειλημμένες, όπως είπε, προειδοποιήσεις του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας τους τελευταίους έξι μήνες, τόσο σε συναντήσεις όσο και τηλεφωνικά, χωρίς καμία ανταπόκριση ή διαβούλευση. Κατήγγειλε, επίσης, τον αποκλεισμό της «Ισότητας» από συνεδρία, κάνοντας λόγο για σκόπιμη υποβάθμιση της συντεχνίας, και ανακοίνωσε την προσφυγή τόσο στην κυπριακή Δικαιοσύνη όσο και σε ευρωπαϊκά όργανα, μέσω ενημέρωσης ευρωβουλευτών και κομματικών σχηματισμών.

Ο κ. Λοϊζίδης κατήγγειλε, παράλληλα, παρεμβάσεις προς βουλευτές για να μη συζητηθεί το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για πρακτικές που «δεν συνάδουν με τη δημοκρατία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των δεδουλευμένων υπερωριών, αποκαλύπτοντας ότι από το 2020 οι αστυνομικοί οφείλονται περίπου 71.000 ώρες εργασίας, οι οποίες –σύμφωνα με τις εξαγγελίες– θα αποπληρωθούν σε τρεις δόσεις έως το 2027. Όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί ούτε μία δόση. «Δεν θα πάρουμε τον κόσμο στα δικαστήρια για να του πάρουμε το σπίτι», ανέφερε, «αλλά να ξέρουν ότι έχουμε αξιοπρέπεια».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της «Ισότητας» μίλησε με πικρία για πλήρη ρήξη στην εργασιακή ειρήνη και απουσία επικοινωνίας, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. «Οι πέντε χιλιάδες αστυνομικοί πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε μόνοι μας και ότι η πολιτεία μάς έχει γυρίσει την πλάτη», είπε, στέλνοντας μήνυμα πως ο αγώνας θα συνεχιστεί.

