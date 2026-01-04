Σε έκτακτη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου, οδηγείται το κόμμα απόψε στις 21:00, μετά την καταγγελία γυναίκας ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από εν ενεργεία βουλευτή Λεμεσού, στέλεχος του κόμματος, κατά τη διάρκεια διακοπών σε ξενοδοχείο στην Αθήνα τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηγεσία του ΔΗΣΥ ενημερώθηκε το απόγευμα της Κυριακής,ενώ βρισκόταν σε κομματική εκδήλωση στην Κακοπετρι, και συγκάλεσε άμεσα έκτακτη συνεδρία, με αντικείμενο την πολιτική διαχείριση της κρίσης και πιθανές αποφάσεις για το μέλλον του βουλευτή στο κόμμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο αποπομπής του από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών του 2026.

Η καταγγέλλουσα εξετάστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκαν κακώσεις, και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας για τη συνέχιση των ανακρίσεων, με τους ανακριτές να ζητούν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία.

