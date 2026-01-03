Εκπρόσωποι από 14 ευρωπαϊκούς θεσμούς, οργανισμούς και κράτη αναμένεται να παραστούν στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στη Λευκωσία, ανέφερε το Σάββατο μιλώντας στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας, Στέλλα Μιχαήλ, σημειώνοντας πως ένα από τα μηνύματα που στέλνουν οι εν λόγω παρουσίες στην Κύπρο είναι πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής.

Η κ. Μιχαήλ είπε πως στην τελετή έναρξης θα παραστούν αρκετές ξένες αντιπροσωπείες, καθώς αναμένονται εκπρόσωποι από 14 ευρωπαϊκούς θεσμούς, οργανισμούς και κράτη. Είπε ακόμη πως θα γίνουν και διμερείς συναντήσεις στη Λευκωσία με τις αντιπροσωπίες που θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα για την τελετή έναρξης.

«Συνεχίζονται οι διαπιστεύσεις από πλευράς ξένων αντιπροσωπειών. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, ο Πρόεδρος του Ιράκ. Θα είναι επίσης οι Γενικοί Γραμματείς του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, καθώς και αντιπροσωπείες και από άλλες γειτονικές χώρες», ανέφερε.

«Η 7η Ιανουαρίου αφορά μια εμβληματική εκδήλωση της Κυπριακής Προεδρίας με την τελετή έναρξης. Θα είναι μια μεγάλη ημέρα από πλευράς επαφών, από την άποψη ότι θα γίνουν και αρκετές διμερείς συναντήσεις στη Λευκωσία με όλες τις αντιπροσωπίες που θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα για την τελετή έναρξης. Υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα και διμερών επαφών, οι οποίες είναι στη διαδικασία καθορισμού αυτές τις μέρες, ενώ μετά το τέλος της τελετής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών», επεσήμανε η κ. Μιχαήλ.

Πρόσθεσε πως «ένα από τα μηνύματα που στέλνουμε και με τις παρουσίες στην Κύπρο είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει και η Κύπρος ως γέφυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής».

«Με την τελετή θέλουμε να αναδειχθεί πώς η ιστορία της Κύπρου περνά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, μέσα από τον πολιτισμό της και την ιστορία της, και οι ισχυροί δεσμοί που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς έχει κορυφωθεί αυτή η πορεία μέσα από την ένταξη της Κύπρου το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πορεύεται ουσιαστικά εντός της ενωμένης ευρωπαϊκής οικογένειας με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα, και πώς μέσα από συνέργειες υπό την αιγίδα της ΕΕ μπορεί να υπάρχει ένα αμοιβαίο όφελος για όλους», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, για την τελετή γίνονται καθημερινά πρόβες από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, και από τους καλλιτέχνες, από πλευράς των οργανωτών, από πλευράς Αστυνομίας σε σχέση με τις ρυθμίσεις και από πλευράς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για την τηλεοπτική μετάδοση του γεγονός. Όπως ανέφερε πρόβες γίνονται όπως και τις επόμενες μέρες για να είναι όλα έτοιμα.

Σε ερώτηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την ημέρα της τελετής, η κ. Μιχαήλ υπενθύμισε ότι η τελετή έναρξης θα λάβει χώρα στον ΘΟΚ, με την κίνηση στην περιοχή να αναμένεται να διακοπεί από την Αστυνομία από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά.

