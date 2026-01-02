O Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στη Βιέννη κατόπιν πρόσκλησης του Αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών, Gerhard Karner.



Στο πλαίσιο της επίσκεψης, διεξήχθη τριμερής συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας, Mari Rantanen, σε εξαιρετικά θετικό κλίμα.



Οι συζητήσεις εστίασαν στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στην αύξηση των επαναπατρισμών παράνομων μεταναστών.



Ο κ. Ιωαννίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος θα συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αυστριακό Υπουργείο Εσωτερικών, με φόντο τις σημαίες των τριών χωρών και της ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.





Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner @BMI_OE, επισκέφθηκα χθες τη Βιέννη, όπου είχαμε τριμερή συνάντηση και με την Υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας, @MariPSRantanen.



Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα:



