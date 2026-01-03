Δύο αδέλφια που καταζητούνταν για την απόπειρα φόνου εις βάρος 36χρονου Σύρου, που διαπράχθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό, συνελήφθησαν από τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων στην περιοχή Δεκέλειας, με τη βοήθεια της Λιμενικής της Αστυνομίας.

Οι δύο αλλοδαποί φέρονται να επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την χώρα και εντοπίστηκαν σε σκάφος. Για τη σύλληψη τους χρειάστηκε να ριφθούν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Μετά τη σύλληψη τους αναμένεται να γίνει διαδικασία για παράδοση τους από τις Βρετανικές Βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα στην Αστυνομία Λεμεσού, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.