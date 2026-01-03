Σε κινητοποίηση τέθηκε χθες βράδυ η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό για αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε αυτοκίνητο και μοτοποδήλατο. Όσον αφορά το αυτοκίνητο έπειτα από εξέταση της σκηνής διαπιστώθηκε ότι η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

Σύμφωνα την Πυροσβεστική Υπηρεσία , η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις εννέα χθες βράδυ. Αφορούσε φωτιά σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο, έξω από κατάστημα εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην περιοχή της Ομόνοιας για επιδιόρθωση. Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Από την πυρκαγιά το όχημα υπέστη ζημιές στο χώρο της μηχανής.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23:53 τα μεσάνυκτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε για αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μοτοποδήλατο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο επίσης σε ανοικτό χώρο στην Λεμεσό. Από την πυρκαγιά το μοτοποδήλατο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το ύψος των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη.

